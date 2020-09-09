Авербух: Заявления, что Загитова возобновляет карьеру, я не слышал

Хореограф и постановщик Илья Авербух прокомментировал решение олимпийской чемпионки Алины Загитовой сняться с контрольных прокатов сборной России.

Авербух заявил, что не понимает ажиотажа вокруг этой новости, так как Алина еще в прошлом году объявила о приостановке карьеры.

«Мне кажется, тогда всё было ясно, а официального заявления от неё о том, что карьеру она возобновляет, я не слышал. Да, нам всем этого хочется, она поддерживает форму, но не надо выдавать желаемое за действительное. У Алины очень честная позиция», — сказал Авербух, слова которого приводит «Чемпионат».