Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон подарил своему бывшему одноклубнику Деяну Ловрену копию трофея английской Премьер-Лиги.

В минувшем сезоне Ловрен в составе «Ливерпуля» стал чемпионом Англии, а в летнее трансферное окно перешел в петербургский «Зенит».

«Какой отличный подарок! Спасибо!» — написал Ловрен и показал фотографию кубка.

В письмо, которой Хендерсон отправил Ловрену, говорится, что «Ливерпуль» нельзя представить без хорватского защитника.

В прошлом сезоне 31-летний Ловрен принял участие в десяти матчах английской Премьер-лиги (9 — в основном составе), в которых стал автором одной результативной передачи и получил одну жёлтую карточку.