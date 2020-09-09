Американская теннисистка Серена Уильямс вышла в полуфинал Открытого чемпионата США. 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» в четвертьфинальном поединке обыграла представительницу Болгарии Цветану Пиронкову. Матч закончился со счётом 4:6, 6:3, 6:2.

Продолжительность поединка составила 2 часа 14 минут. Уильямс 20 раз подала навылет, сделала одну двойную ошибку и взяла четыре гейма на подаче соперницы. Пиронкова, не выходившая на корт более трех лет, сделала четыре эйса, один раз ошиблась на подаче и реализовала два брейк-поинта из пяти.

В полуфинальном матче Уильямс поборется с победительницей матча Виктория Азаренко (Беларусь) — Элисе Мертенс (Бельгия).