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  • 02:18,  10 сентября 2020
Фигурное катание
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Жулин о снятии Загитовой с контрольных прокатов: Все равно там будет на кого посмотреть

Жулин о снятии Загитовой с контрольных прокатов: Все равно там будет на кого посмотреть
Александр Жулин. Фото: https://www.instagram.com/aleksandr_zhulin

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал новость о том, что олимпийская чемпионка Алина Загитова пропустит контрольные прокаты.

«Вообще не удивлен, понял это еще когда она согласилась участвовать в «Ледниковом периоде». Наверное, он для нее более приоритетный. Считаю ли, что она пропустит сезон? Да», — сказал Жулин, слова которого приводит Sport24.

По его мнению, Загитова поступила не совсем правильно, когда объявила об этом в последний момент.

«Нужно как-то заранее. Все равно там будет на кого посмотреть, но это потеря, когда такое имя не участвует. Это плохо для зрителей, что ее не будет», – сказал Жулин.

Напомним, о решении Загитовой пропустить контрольные прокаты стало известно в среду, 9 сентября. Как сообщает сайт ФФККР, спортсменка решила сосредоточиться на работе в телевизионном проекте «Ледниковый период» на Первом канале.

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