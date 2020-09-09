Жулин о снятии Загитовой с контрольных прокатов: Все равно там будет на кого посмотреть

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал новость о том, что олимпийская чемпионка Алина Загитова пропустит контрольные прокаты.

«Вообще не удивлен, понял это еще когда она согласилась участвовать в «Ледниковом периоде». Наверное, он для нее более приоритетный. Считаю ли, что она пропустит сезон? Да», — сказал Жулин, слова которого приводит Sport24.

По его мнению, Загитова поступила не совсем правильно, когда объявила об этом в последний момент.

«Нужно как-то заранее. Все равно там будет на кого посмотреть, но это потеря, когда такое имя не участвует. Это плохо для зрителей, что ее не будет», – сказал Жулин.