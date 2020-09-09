Нападающие «Спартака» Александр Соболев и Александр Кокорин, а также его младший брат Кирилл, посетили матч восьмого тура ФНЛ между «Спартаком-2» и калининградской «Балтикой». Игра завершилась со счетом 0:2.

За «Балтику» выступает друг Кокорина полузащитник Алан Чочиев.

Встреча проходила в Москве на стадионе «Академия „Спартак“ имени Фёдора Черенкова». «Балтика» открыла счет в середине первого тайма, на 26-й минуте отличился Ильнур Альшин. Во втором игровом отрезке гости удвоили преимущество, гол забил Ян Казаев.

«Балтика», набрав 17 очков, вышла на третье место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Спартак-2» (16) — на четвёртом месте.