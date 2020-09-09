Радионова: О завершении карьеры Загитовой говорить пока преждевременно

Российская фигуристка Елена Радионова выразила мнение, что олимпийская чемпионка Алина Загитова пока не будет завершать карьеру.

Она отметила, что никто не знает, планирует ли Алина уходить из спорта — это будет зависеть только от ее желания или нежелания возвращаться к соревнованиям.

«И все-таки я думаю, что о завершении карьеры говорить пока преждевременно, это сильная спортсменка, у которой есть все титулы. И сейчас все будет зависеть только от ее мотивации», – рассказала Радионова, слова которой приводит ТАСС.