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  • 02:17,  10 сентября 2020
Фигурное катание
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Радионова: О завершении карьеры Загитовой говорить пока преждевременно

Радионова
Елена Радионова. Фото: Валерия Кукалева/Неваспорт

Российская фигуристка Елена Радионова выразила мнение, что олимпийская чемпионка Алина Загитова пока не будет завершать карьеру.

Она отметила, что никто не знает, планирует ли Алина уходить из спорта — это будет зависеть только от ее желания или нежелания возвращаться к соревнованиям.

«И все-таки я думаю, что о завершении карьеры говорить пока преждевременно, это сильная спортсменка, у которой есть все титулы. И сейчас все будет зависеть только от ее мотивации», – рассказала Радионова, слова которой приводит ТАСС.

Напомним, о решении Загитовой пропустить контрольные прокаты стало известно в среду, 9 сентября. Как сообщает сайт ФФККР, спортсменка решила сосредоточиться на работе в телевизионном проекте «Ледниковый период» на Первом канале.

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