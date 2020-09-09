Бывшие игроки Alliance Адриан Fata Тринкс и Нета 33 Шапира собрали вокруг себя микс mudgolems для участия в грядущем европейском турнире BTS Pro Series Season 3, который пройдёт с 12 по 30 сентября.

Адриан Fata Тринкс — один из сильнейших капитанов Европы, побывавший дважды в гранд-финалах Major турниров от Valve, ушёл из Alliance в начале апреля 2020 года в открытое плавание.

Нета 33 Шапира — молодой 23 летний игрок, начавший свою карьере в 2015 году в No Logic Gaming и Kaipi, также покинул Alliance в середине весны.

Состав микса mudgolems выглядит следующим образом:

— Оливер Skiter Лепко;

— Душко BoraNija Боранихашевич;

— Нета 33 Шапира;

— Милан MiLAN Козомара;

— Адриан Fata Тринкс.

На турнире BTS Pro Series Season 3 будет разыграно 50 тыс. долларов среди девяти команд, победители же получат 21 тыс. долларов. Главными претендентами на кубок являются команды Ninjas in Pyjamas, Viking.gg и 5men, а из любимчиков СНГ-региона будут B8, HellRaisers и Team Unique.