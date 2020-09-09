Олимпийская чемпионка Алина Загитова снялась с контрольных прокатов, Деян Ловрен получил копию трофея АПЛ — эти и другие новости дня в традиционном дайджесте Nevasport.

Загитова пропустит контрольные прокаты

Алина Загитова приняла решение пропустить контрольные прокаты сборной России, которые состоятся 12 и 13 сентября. Спортсменка посчитала нужным сосредоточиться на работе в телевизионном проекте «Ледниковый период» и попросила с пониманием отнестись к ее решению.

Серена Уильямс вышла в полуфинал US Open

Американка Серена Уильямс вышла в полуфинал Открытого чемпионата США, в четвертьфинальной встрече обыграв представительницу Болгарии Цветану Пиронкову. Спортсменки провели на корте 2 часа 14 минут. Матч закончился со счётом 4:6, 6:3, 6:2.

Ловрену подарили копию кубка АПЛ

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон подарил своему бывшему одноклубнику Деяну Ловрену копию трофея английской Премьер-Лиги. В минувшем сезоне Ловрен в составе «Ливерпуля» стал чемпионом Англии, а в летнее трансферное окно перешел в петербургский «Зенит». «Какой отличный подарок! Спасибо!» — написал Ловрен и показал фотографию кубка.

Вагнер Лав стал лучшим игроком чемпионата Казахстана в августе

Нападающий «Кайрата» Вагнер Лав, известный российским болельщикам выступлением за московский ЦСКА, признан лучшим игроком чемпионата Казахстана по итогам августа.

Как сообщает сайт Профессиональной футбольной лиги страны, в опросе приняли участие тренеры команд чемпионата. Вагнер Лав набрал 14 очков. В минувшем месяце бразильский форвард оформил дубль в матче против «Ордабасы» в седьмом туре чемпионата.