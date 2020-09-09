В официальном Twitter аккаунте организации Alliance появилась загадочная картинка с силуэтом человека. Клуб не дал больше никакой дополнительной информации, вероятно, в ближайшее время будет анонс.

Многие фанаты предположили в комментариях, что силуэт принадлежит белорусскому игроку Артёму Fng Баршаку, который выступал под знамёнами Альянс последние несколько месяцев на правах аренды.

Несколько дней назад стало известно, что Gambit Esports и Fng решили не продлевать контракт. Пути организации и игрока разошлись ещё в середине мая 2020 года, когда Артём начал играть за европейскую команду. Fng возглавлял ростер состава Гамбит с декабря 2018 года и помог коллективу обрести уверенность и завоевать несколько значимых титулов.

Alliance за это время успела сыграть в финале ESL One Birmingham 2020, где проиграла «не стыдному сопернику» Team Secret со счётом 3:0, побороться с Nigma в финале OGA Dota PIT 2020 Season 2 и занять четвертое место OMEGA League Dota 2: Europe Immortal Division.