В четвертьфинальном матче US Open российский теннисист Даниил Медведев одержал победу в трех сетах на соотечественником Андреем Рублевым.

Счет по сетам — 7:6 (8:6), 6:3, 7:6 (7:5). Встреча продолжалась два часа и 27 минут за это время Медведев совершил 16 подач навылет, сделал три двойных ошибки и реализовал один брейкпойнт из одного возможного. Рублев сделал десять эйсов, один раз ошибся на подаче и не реализовал ни одного брейка.

В полуфинале Медведев сыграет с австрийцем Домиником Тимом. Тим в 1/4 финала обыграл австралийца Алекса Де Минаура — 6:1, 6:2, 6:4. Матч продолжался два часа и семь минут.

В параллельном полуфинале испанец Пабло Карреньо-Буста встретится с немцем Александром Зверевым. Представитель Испании ранее обыграл Дениса Шаповалова в пятисетовом противостоянии, а Зверев прошел Борну Чорича в трех сетах.