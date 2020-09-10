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  • 08:25,  10 сентября 2020
Бокс/MMA
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Бой Хабиба и Гэтжи на UFC 254 начнется в удобное время для европейского зрителя

Бой Хабиба и Гэтжи на UFC 254 начнется в удобное время для европейского зрителя
Хабиб Нурмагомедов. Фото: Instagram спортсмена

Поединок между российским чемпионом UFC в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и временным чемпионом американцем Джастином Гэтжи будет проходить в удобное для Европы время.

Об этом в своем Twitter сообщает спортивный журналист Карлос Контрерас Легаспи со ссылкой на главу промоушена Дэйну Уайта. По его словам, Уайт планирует провести UFC 254, который пройдет в Абу-Даби, в удобное для европейского зрителя время.

Отметим, большая часть турниров UFC ориентирована на североамериканскую аудиторию, а европейским фанатам приходится ждать поединков до раннего утра.

Напомним, бой между Нурмагомедовым и Гэтжи должен состояться 24 октября в рамках турнира UFC 254. В  этом поединке Хабиб проведет третью защиту чемпионского пояса UFC: ранее он успешно защитил титул в бою с ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье.

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