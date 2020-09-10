Немецкий пилот Мик Шумахер примет участие в демонстрационных заездах на Гран-при Тосканы.

21-летний гонщик сядет за руль Ferrari F2004, последней чемпионской машины своего отца Михаэля Шумахера. Мероприятие будет проходить в рамках празднования 1000-го Гран-при скудерии в «Формуле-1».

«Я очень рад возможности снова сесть за руль культового Ferrari F2004 моего отца. Не могу дождаться воскресенья в Муджелло!» — написал Шумахер в своем Twitter.

Отметим, Мик Шумахер является слушателем академии «Феррари». В нынешнем сезоне он выступает в «Формуле-2» за команду Prema вместе с российским пилотом Робертом Шварцманом. После 16 из 24 гонок сезона Шумахер занимает второе место в зачете пилотов. В его активе 143 очка, он отстает от лидера Каллума Айлотта на шесть очков.