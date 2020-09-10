Защитник мадридского «Атлетико» Сантьяго Ариас может стать футболистом английского «Эвертона».

Об этом сообщает спортивный журналист Николо Скира. По его информации, клубы уже вступили в переговоры, клуб из Ливрепуля хотят как можно быстрее заполучить в свои ряды правого защитника.

Ранее сообщалось, что колумбийский футболист может переехать в Италию. В его услугах были заинтересованы «Наполи», «Рома» и «Интер».

В прошедшем розыгрыше чемпионата Испании Ариас провел 14 матчей и получил одну желтую карточку.

Ранее стало известно, что в «Эвертон» перешел другой колумбиец, Хамес Родригес, который ранее выступал в мадридском «Реале». Кроме того, в составе «ирисок» выступает еще один колумбиец, Йерри Мина.