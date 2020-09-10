27-летний игрок бразильской команды MIBR Вито kNgV- Джузиппе написал в своём твиттере, что не доволен решением Valve по поводу использования тренерского бага с просмотром игры из разных точек карты. Вито объяснил свою позицию тем, что лишать всех очков RMR из-за одного раунда просто смешно.

«Я не согласен с решением Valve отнять у нас все очки RMR из-за одного раунда. На мой взгляд, это несправедливо и просто смешно», — написал kNgV-.

Следующий Мейджор ESL One: Road to Rio должен был пройти в Бразилии в Рио-де-Жанейро, но Valve решила не подвергать опасности участников из-за коронавируса и перенести турнир на более благоприятное время.

Спустя некоторое время kNgV- удалил твит, но журналист Ричард Льюис сделал скриншот и опубликовал его у себя, отметив, что игрок снова пытается выставить себя жертвой, хотя совсем недавно на квалификациях к этому же турниру MIBR и их академия YeaH! Gaming играли вместе. Valve против конфликта интересов, тем более некоторые игроки MIBR имеют долю и там и там.