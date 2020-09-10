Во втором матче полуфинальной серии Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 2:1.

В составе «Тампы» по шайбе забросили Виктор Хедман с передачи Барклая Гудроу на 19-й минуте и Никита Кучеров с передачи Райана Макдоны на последней минуте поединка.

У «островитян» единственный гол забил Мэтт Мартин с передачи Ника Ледди на 2-й минуте встречи.

Отметим, на 6-й минуте штраф 5+10 минут получил игрок «Тампы» Алекс Киллорн на толчок соперника на борт.

После этого матча счет в серии стал 2-0 в пользу «Тампы». Следующий матч состоится 12 сентября, еще одна игра запланирована на 13-е число. Первый матч закончился со счетом 8:2 в пользу «Тампы».

В параллельном полуфинале играют «Вегас» и «Даллас», счет в серии после двух матчей — 1-1.