Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова объявила о разводе с мужем, бадминтонистом Петром Коукалом, за которого она вышла замуж в 2016 году.

По словам Коукаловой, экс-супруги расстались несколько месяцев назад, поэтому заявление о разводе было всего лишь формальностью.

«Выяснилось, что у нас разные представления о жизни. Возможно, мы поняли это слишком поздно, так как в начале отношений слишком мало жили вместе из-за спорта. Но за это время мы всё равно получили много приятных моментов и положительных впечатлений», — написала Коукалова в своем Instagram.

Спортсменка добавила, сейчас ей хотелось бы сосредоточиться на семье и работе

Напомним, в весной прошлого года Габриэла Коукалова объявила о завершении профессиональной карьеры.