Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал гонку бомбардиров в национальной команде.

По словам Черчесова, цифры в списках бомбардиров он не знает — только то, что до Кержакова остается четыре гола. Тренер отметил, Дзюба нужен команде, в каждом матче решает.

«Естественно, следим за этим. Я в свое время знал, что Березуцкий может сыграть 100-й матч. Смолов свои 100-й и 101-й голы забил в сборной. Главный тренер должен об этом помнить и учитывать, давать такие возможности — не в ущерб результату. Командное дело превыше всего — моих и любого футболиста интересов», — сказал Черчесов, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, после матчей в Лиге наций Артем Дзюба занес себе в актив 26 мячей за сборную России.