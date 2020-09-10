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  • 11:05,  10 сентября 2020
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Очередная перчатка «Зениту»: «Спартак» сделал предложение Кузяеву

Далер Кузяев
Далер Кузяев на матче Германия - Россия 15.11.2018. Фото: Nevasport/Михаил Киреев

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Далер Кузяев может стать игроком московского «Спартака».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, «Спартак» сделал предложение бывшему полузащитнику «Зенита», находящемуся в статусе свободного агента. Отмечается, красно-белые готовы обеспечить 27-летнему футболисту зарплату в 2,5 миллиона евро в год.

Напомним, что Кузяев находился в «Зените» с 2017 года. В прошедшем сезоне российской премьер-лиги он сыграл 20 матчей и сделал две результативные передачи. Футболист участвовал в матчах сборной России в Лиге наций.

Ранее «Зенит» на «Спартак» сменил другой россиянин, Александр Кокорин, который также перешел в московский клуб на правах свободного агента.

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