Клэбо сообщил о свадьбе Большунова

Норвежский лыжник Йоханнес Хесфлот Клэбо сообщил, что россиянин Александр Большунов женился.

По словам Большунова, единственное, что он знает про Большунова в это межсезонье, это то, что он женился.

«Если бы меня пригласили, я бы подумал, но, наверное, я был бы официантом и подавал еду», — сказал Клэбо, слова которого приводит VG.

Отметим, официально о женитьбе Большунова на лыжнице Анне Жеребятьевой не сообщалось, известно только об их помолвке.

Ранее сообщалось, что Александр Большунов и Наталья Непряева не выступят в гонках в Тюмени.