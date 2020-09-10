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  • 11:05,  10 сентября 2020
Лыжные гонки
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Клэбо сообщил о свадьбе Большунова

Клэбо сообщил о свадьбе Большунова
Йоханнес Клэбо. Фото: Ирина Красько/Nevasport

Норвежский лыжник Йоханнес Хесфлот Клэбо сообщил, что россиянин Александр Большунов женился.

По словам Большунова, единственное, что он знает про Большунова в это межсезонье, это то, что он женился.

«Если бы меня пригласили, я бы подумал, но, наверное, я был бы официантом и подавал еду», — сказал Клэбо, слова которого приводит VG.

Отметим, официально о женитьбе Большунова на лыжнице Анне Жеребятьевой не сообщалось, известно только об их помолвке.

Ранее сообщалось, что Александр Большунов и Наталья Непряева не выступят в гонках в Тюмени.

Напомним, в минувшем сезоне, который был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса, Большунов завоевал большой Хрустальный глобус. Он стал первым лыжником в российской истории, которому покорился общий зачет Кубка мира.

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