Клэбо сообщил о свадьбе Большунова

Норвежский лыжник Йоханнес Хесфлот Клэбо сообщил, что россиянин Александр Большунов женился.
По словам Большунова, единственное, что он знает про Большунова в это межсезонье, это то, что он женился.
«Если бы меня пригласили, я бы подумал, но, наверное, я был бы официантом и подавал еду», — сказал Клэбо, слова которого приводит VG.
Отметим, официально о женитьбе Большунова на лыжнице Анне Жеребятьевой не сообщалось, известно только об их помолвке.
Ранее сообщалось, что Александр Большунов и Наталья Непряева не выступят в гонках в Тюмени.
Напомним, в минувшем сезоне, который был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса, Большунов завоевал большой Хрустальный глобус. Он стал первым лыжником в российской истории, которому покорился общий зачет Кубка мира.
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