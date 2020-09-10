Немецкий чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель заключил соглашение с командой «Рейсинг Пойнт».

Об этом сообщает пресс-служба команды, которая со следующего сезона будет переименована в «Астон Мартин» и получит статус заводской. Отмечается, контракт заключен на много лет, но на какой конкретно срок заключено соглашение, не сообщается.

Ранее Серхио Перес официально заявил, что уходит из «Рейсинг Пойнт» в конце сезона. Место мексиканского гощика и займет Феттель, контракт с которым «Феррари» решила не продлевать перед началом сезона.

На место немецкого пилота был приглашен действующий гонщик «Макларена» Карлос Сайнс. Испанца в команде из Уокинга в следующем сезоне заменит австралиец Даниэль Риккардо.