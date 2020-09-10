Старший тренер юношеской сборной России Александр Кержаков близок к назначению в «Томь».

Об этом сообщает «Матч ТВ». По информации источника, кандидатура Кержакова одобрена губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным и спонсорами клуба. Отмечается, если молодой тренер возглавит «Томь», в клуб могут пополнить несколько футболистов «Зенита». В их числе полузащитники Леон Мусаев и Даниил Шамкин.

Ранее сам Александр Кержаков подтвердил интерес со стороны «Томи». По словам Кержакова, разговор с представителями томского клуба у него состоялся.

Отметим, после восьми туров «Томь» с двумя очками занимает в Олимп-ФНЛ предпоследнее, 21-е место. Недавно томский клуб объявил о завершении сотрудничества с главным тренером Василием Баскаковым. Исполняющим обязанности наставника был назначен Виктор Себелев.