Российский голкипер петербургского «Зенита» Андрей Лунев, возможно, перенесет операцию.

Об этом сообщает Metaratings.ru. По информации источника, восстановление вратаря сине-бело-голубых Андрея Лунева после травмы в матче прошлого сезона российской премьер-лиги с грозненским «Ахматом» затягивается. Отмечается, вратарю, вероятно, придется перенести операцию, и из-за этого «Зенит» рассматривает возможность приобретения ещё одного голкипера, так как если травму получит Михаил Кержаков, в обойме команды Семака останется только Александр Васютин.

В прошедшем сезоне РПЛ Андрей Лунев провел в составе «Зенита» 19 встреч, в которых пропустил 11 голов.

Напомним, в сезоне-2019/20 сине-бело-голубые досрочно стали чемпионами России, обеспечив себе титул после победы над «Краснодаром» со счетом 4:2 в 26-м туре РПЛ.