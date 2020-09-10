Петербургский СКА подготовил специальную форму к матчу открытия домашнего сезона.

Об этом сообщает канал 78, который ссылается на пресс-службу армейского клуба. Отмечается, петербуржцы выйдут на лёд в чёрных свитерах с элементами красного. На форме игроков будет нашивка «Спасибо врачам. Ваш труд — наша жизнь».

Средства, вырученные с продажи из новой линейки товаров, пойдут на благотворительность. Матч между СКА и ярославским «Локомотивом» состоится 11 сентября.

Отметим, первые три поединка в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги команда Валерия Брагина провела на выезде. Петербургский клуб обыграл нижегородское «Торпедо» со счетом 6:4, уступил казанскому «Ак Барсу» со счетом 2:3 в овертайме и обыграл нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 2:1.