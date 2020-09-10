«Красный — любовь». Солдатова показала фотографии в шикарном платье

Российская гимнастка Александра Солдатова опубликовала две новые фотографии в своем Instagram.

На снимках спортсменка одета в эффектное красное платье. «Красный — любовь», — подписала снимки Солдатова.

Отметим, 22-летняя Александра Солдатова является чемпионкой мира в командном зачете — золотые медали она завоевала в 2014-м, 2015-м и 2018-м. Также Солдатова в 2018 году стала чемпионкой мира в упражнении с лентой. Кроме того, россиянка — чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016).