«Красный — любовь». Солдатова показала фотографии в шикарном платье

Российская гимнастка Александра Солдатова опубликовала две новые фотографии в своем Instagram.
На снимках спортсменка одета в эффектное красное платье. «Красный — любовь», — подписала снимки Солдатова.
Отметим, 22-летняя Александра Солдатова является чемпионкой мира в командном зачете — золотые медали она завоевала в 2014-м, 2015-м и 2018-м. Также Солдатова в 2018 году стала чемпионкой мира в упражнении с лентой. Кроме того, россиянка — чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016).
Ранее Александра Солдатова сообщила о том, что будет получать второе высшее образование. Напомним, первое высшее образование у Александры Солдатовой — спортивное. В 2016 году гимнастка поступила на кафедру теории и методики гимнастики НГУ физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург.
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