Кержаков рассказал, как проходят переговоры с «Томью»

Старший тренер юношеской сборной России Александр Кержаков рассказал о ходе переговоров с «Томью».

«Да, мы общаемся с руководством региона и клуба. Но пока каких-то договоренностей нет, все в стадии переговоров», — сказал Кержаков, слова которого приводит АБН.

Ранее стало известно, что кандидатура Кержакова одобрена губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным и спонсорами клуба. Отмечается, если молодой тренер возглавит «Томь», в клуб могут пополнить несколько футболистов «Зенита». В их числе полузащитники Леон Мусаев и Даниил Шамкин.