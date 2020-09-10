Кержаков рассказал, как проходят переговоры с «Томью»

Старший тренер юношеской сборной России Александр Кержаков рассказал о ходе переговоров с «Томью».
«Да, мы общаемся с руководством региона и клуба. Но пока каких-то договоренностей нет, все в стадии переговоров», — сказал Кержаков, слова которого приводит АБН.
Ранее стало известно, что кандидатура Кержакова одобрена губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным и спонсорами клуба. Отмечается, если молодой тренер возглавит «Томь», в клуб могут пополнить несколько футболистов «Зенита». В их числе полузащитники Леон Мусаев и Даниил Шамкин.
Отметим, после восьми туров «Томь» с двумя очками занимает в Олимп-ФНЛ предпоследнее, 21-е место. Недавно томский клуб объявил о завершении сотрудничества с главным тренером Василием Баскаковым. Исполняющим обязанности наставника был назначен Виктор Себелев.
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