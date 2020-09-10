Российский теннисист Даниил Медведев снялся с турнира АТР «Мастерс» в Риме, который стартует 14 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба тура. Помимо места Медведева в сетке освободились два спота, которые организаторы держали для полуфиналистов US Open, не входящих в топ посева в Риме. После вылета Андрея Рублева и Алекса де Минора такой спот остался только у испанца Пабло Карреньо-Бусты.

В состав участников основной сетки римского турнира добавили американца Сэма Куэрри, итальянца Лоренцо Сонего и серба Миомира Кецмановича.

Напомним, в полуфинале US Open Даниил Медведев сыграет против австрийца Доминика Тима, а Александр Зверев встретится с Карреньо-Бустой. Турнир окончится 14 сентября, в день начала «Мастерса» в Риме.