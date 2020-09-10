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  • 13:26,  10 сентября 2020
Биатлон
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Старых перенесла операцию на спине, после которой она может завершить карьеру

Старых, биатлон
Ирина Старых. Фото: Википедия

Тренер российской биатлонистки Ирины Старых Максим Кугаевский рассказал что его подопечная перенесла операцию на спине.

По его словам, хирургическое вмешательство произошло в четверг.

«Сегодня Ирине была сделана операция. После того, как она восстановится, станут понятны дальнейшие перспективы», — сказал Кугаевский, слова которого приводит ТАСС.

Отметим, из-за травмы спины 33-летней Старых пришлось пропустить начало подготовки к новому сезону.

В прошлом сезоне лучшим результатом биатлонистки в личных гонках на этапах Кубка мира было восьмое место в индивидуальной гонке в словенской Поклюке.

Ранее сообщалось, что Ирина Старых примет решение о дальнейшей спортивной карьере после операции на спине.

Напомним, операция Старых должна была пройти еще в июле, но ее отменили из-за обнаружения коронавируса у хирурга, назначенного на проведение вмешательства.

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