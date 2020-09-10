Старых перенесла операцию на спине, после которой она может завершить карьеру

Тренер российской биатлонистки Ирины Старых Максим Кугаевский рассказал что его подопечная перенесла операцию на спине.

По его словам, хирургическое вмешательство произошло в четверг.

«Сегодня Ирине была сделана операция. После того, как она восстановится, станут понятны дальнейшие перспективы», — сказал Кугаевский, слова которого приводит ТАСС.

Отметим, из-за травмы спины 33-летней Старых пришлось пропустить начало подготовки к новому сезону.

В прошлом сезоне лучшим результатом биатлонистки в личных гонках на этапах Кубка мира было восьмое место в индивидуальной гонке в словенской Поклюке.

Ранее сообщалось, что Ирина Старых примет решение о дальнейшей спортивной карьере после операции на спине.