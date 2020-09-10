Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала на своей странице в в Instagram новую фотографию.
На снимке спортсменка в деловом костюме сидит возле клумбы.
«В день, когда была сделана эта фотография, было солнечно», — подписала Медведева фото.
Подписчики бурно отреагировали на фотографию.
«Умеет Евгения Армановна красиво войти в нашу грешную жизнь. Женя, удачи на прокатах! Очень болеем за тебя».
«Женя, так классно, что радуешь нас своими фотками так часто. Ждём тебя на открытых прокатах. Любим».
«Наша красавица и гордость».
«Просто отвал всего».
«Шикарная, как обычно».
Напомним, на данный момент Медведева находится в Москве и временно тренируется в ЦСКА под присмотром Елены Буяновой и Татьяны Тарасовой. Брайан Орсер и Трейси Уилсон контролируют подготовку спортсменки по видеосвязи.
12 и 13 сентября Медведева должна выступать на контрольных прокатах, которые будут проходить в «Мегаспорте».
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