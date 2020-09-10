Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала на своей странице в в Instagram новую фотографию.

На снимке спортсменка в деловом костюме сидит возле клумбы.

«В день, когда была сделана эта фотография, было солнечно», — подписала Медведева фото.

Подписчики бурно отреагировали на фотографию.

«Умеет Евгения Армановна красиво войти в нашу грешную жизнь. Женя, удачи на прокатах! Очень болеем за тебя».

«Женя, так классно, что радуешь нас своими фотками так часто. Ждём тебя на открытых прокатах. Любим».

«Наша красавица и гордость».

«Просто отвал всего».

«Шикарная, как обычно».

Напомним, на данный момент Медведева находится в Москве и временно тренируется в ЦСКА под присмотром Елены Буяновой и Татьяны Тарасовой. Брайан Орсер и Трейси Уилсон контролируют подготовку спортсменки по видеосвязи.

12 и 13 сентября Медведева должна выступать на контрольных прокатах, которые будут проходить в «Мегаспорте».