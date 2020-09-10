В Международном союзе биатлонистов пока нет окончательной определенности по тому, как стоит провести ближайший сезон. Из-за коронавируса вряд ли он состоится в привычном формате — с переездами и со зрителями. Пока основным вариантом идет полноценный календарь, но с ограниченным допуском болельщиков. Планом Б является аналогии с НХЛ и НБА — собрать всех спортсменов в одном месте с единственным маршрутом между трассой и гостиницей.

При втором варианте у сборной России могут быть проблемы. Например, если проведут четыре подряд этапа в Антхольце — в горах. Сейчас российские сборники лишены возможности привычных тренировочных сборов за рубежом. Тренеры вынуждены выбирать отечественные варианты — Семинский перевал и в Сочи, где не хватает высоты. Но и там биатлонисты проводят все один сбор.

Для сравнения, французские и норвежские конкуренты российской сборной весь летний период отработали в Фон-Роме, где высота 1800 метров.

«Тренеры и спортсмены хотели начать горную подготовку намного раньше, чем в августе, но сейчас ситуация особая. Мы отслеживаем, где тренируются соперники: те же французы фактически живут в горах – кто-то выше, кто пониже, это дает эффект. Нам остается только проводить более длительные сборы на высоте, чтобы набрать дни», — отметил главный тренер сборной России Валерий Польховский.

Женская команда тренируется в Сочи — здесь также проблемы по высоте. Горный эффект слабее, потому что высота всего 1400 метров. При этом, как отметил Польховский, из-за морского климата присутствует еще и высокая влажность.

Также сборная России лишена традиционного октябрьского сбора в Рамзау, где команда выходит на снег и может обкатать лыжи. Вместо этого мужская сборная, например, отправится в Якутию.

Поэтому для сборной России может быть даже выгодно, если ближайший европейский сезон отменят. Команда будет вариться в собственном соку, тренируясь и соревнуясь в местных условиях. Тренеры лишний раз сделают перегруппировку сил, а спортсмены избегут привычного международного стресса и давления болельщиков и прессы. Переживать может, разве что Александр Логинов, который лишится многих финансовых преференций, поскольку стабильно заезжает на подиум Кубка мира.