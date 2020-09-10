Американского теннисиста Фрэнсиса Тиафо оштрафовали на четыре тысячи долларов за неприличный жест, который он показал россиянину Даниилу Медведеву во время матча 1/8 финала US Open.

Об этом сообщает журналист CNN и New York Times Рави Убха. Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:1, 6:0 в пользу Медведева, а жест был продемонстрирован после одного из проигранных розыгрышей в первом сете.

Напомним, Даниил Медведев после победы над Тиафо одержал победу в трех сетах на соотечественником Андреем Рублевым.

В полуфинале Медведев сыграет с австрийцем Домиником Тимом. Тим в 1/4 финала обыграл австралийца Алекса Де Минаура — 6:1, 6:2, 6:4. Матч продолжался два часа и семь минут.

В параллельном полуфинале испанец Пабло Карреньо-Буста встретится с немцем Александром Зверевым. Представитель Испании ранее обыграл Дениса Шаповалова в пятисетовом противостоянии, а Зверев прошел Борну Чорича в трех сетах.