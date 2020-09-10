Костомаров о Загитовой: Хочет — катается, хочет — нет. У нас выступать больше некому?

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров поделился мнением о пропуске Алиной Загитовой контрольных прокатов.

По его словам, это решение Загитовой, и она его принимает, хочет — катается, хочет — нет. Костомаров отметил, Загитова всего уже добилась, и если она захочет, то вернется.

«Тут, думаю, нечего обсуждать, у нас кататься больше некому? Все когда-то принимают решение, заканчивать карьеру или нет, рано или поздно приходится это делать, здесь ничего нового нет», – сказал Костомаров, слова которого приводит ТАСС.