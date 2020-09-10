Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина оценила решение олимпийской чемпионки Алины Загитовой отказаться от участия в контрольных прокатах сборной России.

По словам Родниной, Загитова — совершеннолетний взрослый человек, у нее полное право, как любого гражданина, сниматься в любых передачах. Она спортсмен-профессионал, и этим зарабатывает. Роднина отметила, что девушка сделала свой выбор в пользу шоу — это такой коммерческий подход.

«Ведь на прокаты придут несколько сот человек, и начнутся пересуды о ее форме, а на Первом канале она будет каждую неделю светиться, и при этом получать гонорар. Но, сказать честно, — была бы она поумнее, сказала бы, что снимается в связи с учебой», — приводит слова Родниной «Спорт-Экспресс».

При этом Роднина отметила, что это не означает завершение карьеры, поскольку были случаи, когда люди отсутствовали и по два сезона. Роднина подчеркнула, что стоит подумать о выводе Загитовой из сборной России.

Напомним, что Загитова объяснила свой отказ желанием сосредоточиться на роли ведущей в шоу «Ледниковый период».