Глава промоушена Fight Nights Global Камил Гаджиев заявил, что UFC не разбирается в российских ММА и не замечает крутых бойцов. С Гаджиевым, который назвал Вартаняна, Исмаилова, Шлеменко и Шаблия, сложно не согласиться. Поговорим о других, также достойных попадания в UFC бойцах, которых там до сих пор нет.

Вадим Немков

Новый чемпион Bellator в полутяжелом весе может прямо сейчас входить в UFC и через пару боев завоевывать пояс главного промоушена. В последнем поединке Немков без проблем справился с легендой UFC, Райаном Бейдером, который полтора года назад на 35-й секунде боя нокаутировал Федора Емельяненко. В полутяжелом дивизионе у Немкова будет и старый знакомый: Иржи Прохазка побеждал россиянина, но Немков уверен, что сейчас, спустя время, чех не станет для него проблемой.

Валентин Молдавский

Еще один подписант Bellator. В недавнем турнире Молдавский не почувствовал Роя Нельсона, другую легенду Абсолютного бойцовского чемпионата. Молдавский признался, что ожидал от Нельсона куда более сильных ударов. Валентин — не такой яркий боец, как Немков, но надежд на него возлагается не мало.

Владимир Минеев

9 сентября на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова Минеев разнес Даурена Ермекова и теперь хочет реванша с Магомедом Исмаиловым. Минеев — мощный и зрелищный нокаутер, который при наличии побед стал бы локальной звездой UFC. Главная проблема и Минеева, и российских известных бойцов вроде Шлеменко и Исмаилова такая же, как у российских футболистов: за границей им поначалу будут платить куда меньше, а на понижение контракта идти мало кто хочет.

Абдул-Азиз Абдулвахабов

Легковес Абдулвахабов потерпел лишь два поражение в карьере. Одно из них — в самом первом поединке в ММА, второе — в близком поединке против Али Багова. В то же время две победы над Эдуардом Вартаняном говорят сами за себя. Абдулвахабов — разносторонний боец, который точно не затерялся бы в UFC.

Магомед Магомедкеримов

Боец идет на серии из 12 побед, восемь из которых — в PFL. Магомедкеримов выступает в среднем весе, не самый удачный вес для наших бойцов в UFC. Хорошая черта дагестанца — он ни разу не проигрывал в реванше, всегда доказывая, что в первом бое победил по делу. Последнее поражение было еще в 2015-м — сейчас Магомед вполне готов к переходу в UFC и в дивизион, где правит Исраэль Адесанья.