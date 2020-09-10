Известный миру своей «причудливостью» канадский игрок Джеки EternaLEnVy Мао собрал вокруг себя новый микс под названием Team Zero, в который вошли игроки из business associates.

Несколько дней назад Клинтон Fear Лумиз принял решение отдохнуть от Dota 2 и ушёл из своего микса, однако, по словам Fear, трое парней из его коллектива должны были продолжить играть вместе под другим названием.

10 сентября именно это и случилось. Новая команда Team Zero собрала в себе сильных игроков из Америки и Канады. Состав выглядит следующим образом:

— Джеки EternaLEnVy Мао;

— Эрик Ryoya Донг;

— Брэкстон Brax Полсон;

— Цзинцзюнь Sneyking У;

— Сиватибан 1437 Сиванатапиллаи.

EternaLEnVy начал свою карьеру в далёком 2012 году и до сих пор показывает отличный уровень игры в различных миксах и командах. Последняя команда, в которой Джеки Мао принимал участие были «Облачка», где он продержался около двух месяцев.

Roya и 1437 перестали активно играть в конце 2019 года, а один из игроков даже пробовал себя в других дисциплинах, включая Artifact и Dota Underlords.