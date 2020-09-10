Волейболисты и тренерский штаб петербургского «Зенита» отправились в изоляцию по возвращению в Петербург из Москвы, где они принимали участие в играх предварительного этапа Кубка России.

Как сообщает пресс-служба клуба, в четверг петербуржцы в полном составе прошли тестирование на коронавирус, результаты которого должны быть известны в пятницу. На данный момент все члены находятся на карантине.

Как отмечается, в четверг петербургская команда в полном составе прошла тестирование на коронавирус, результаты исследования должны быть известны в пятницу. В данный момент игроки и тренеры находятся на карантине.

Напомним, что в течение первых двух матчей против «Факела» и «Динамо» несколько волейболистов почувствовали себя плохо. Команду отстранили от турнира и порекомендовали как можно скорее вернуться в Санкт-Петербург.