Петербургский тренер Алексей Мишин, вошедщий в состав жюри нового сезона шоу «Ледниковый период», рассказал о работе Ольги Бузовой на репетициях.

«Я ее видел. Она произвела лично на меня позитивное впечатление. Мне она понравилась», — приводит слова Мишина ABN.

Мишин уточнил, что пока видел не все ее программы, и для более полного восприятия ему надо еще понаблюдать за работой телеведущей.

Напомним, что Мишин вошел в жюри шоу «Ледниковый период» вместе с бывшей фигуристкой Татьяной Навка, комментатором фигурного катания Татьяны Тарасовой, олимпийской чемпионкой по прыжкам с шестом Еленой Исинбаевой и певцом Сергеем Лазаревым.