Американский снайпер «Зенита» Билли Барон не сыграет в предстоящем матче своей команды против саратовского «Автодора» в рамках Кубка Невы.

«Билли Барон не сможет принять участие в матче Кубка Невы против ЦСКА в связи с пищевым отравлением, — говорится в сообщении пресс-службы «Зенита».

Напомним, что Кубок Невы состоится в Петербурге на паркете Академми баскетбола «Зенита» 10 и 11 сентября. В турнире примет участие также московский ЦСКА. А вот УНИКС из-за коронавирус не смог приехать в Санкт-Петербург.

До перехода в состав «сине-бело-голубых» Барон играл в составе сербской «Црвены Звезды» и стал ее главным снайпером, набирая 12,9 очка в среднем за игру в Еврокубке.