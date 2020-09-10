В Китае анонсирован первый LAN-турнир после карантина под названием China Dota 2 Pro Cup. Событие пройдёт с 17 по 28 сентября среди десяти коллективов, восемь из которых получили прямые инвайты.

PSG.LGD, RNG, Invictus Gaming, SAG, Aster, Vici Gaming, EHOME и Team Magma и ещё две команды из открытых квалификаций, которые начнутся уже через несколько дней.

Финальная стадия турнира пройдёт 27 и 28 сентября на стадионе, куда будут допущено не больше 200 зрителей. Призовой фонд турнира составляет 74 тыс. долларов, где каждая команда получит приз.

1 место — $40,000

2 место — $15,000

3 место — $8,000

4 место — $5,000

5-6 место — $3,000

7-8 место — $2,000

9-10 место — $1,000

Информация об этом появилась на аккаунте Imba Media в официальном аккаунте Weibo. В каком именно городе пройдёт сам турнир и по какому принципу будут продаваться билеты на событие неизвестно. Последний LAN-турнир состоялся более полугода назад, и многие игроки уже сильно скучают по ним. Об этом они многократно говорили на своих страничках и в твиттере.