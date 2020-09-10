Себастьян Forsen Форс, имеющий аудиторию на Twitch более 1 млн человек, успешный игрок в Valorant, входящий в топ-100 лучших стримеров, вновь попал под бан от стриминговой платформы Twitch. С чем связна блокировка на этот раз неизвестно, однако этой весной игрок уже был забанен площадкой из-за резких выражений в сторону русских игроков.

«Я не буду ни за что извиняться, ведь я не сделал ничего плохого. Это глупый бан от Twitch, так как фраза была вырвана из контекста. Если бы вы смотрели мой стрим полностью, то понимали бы, почему именно я тогда это сказал», — объяснялся Себастьян Forsen Форс.

Тот факт, кто Twitch банит креаторов, никого не удивляет. Под «раздачу» попадали многие игроки, комментаторы и просто обычные стримеры из России и СНГ. Например, недавно бан получил Илья Мэддисон, после чего «король» хотел уйти с площадки ввиду «невнятных правил», однако спустя некоторое время Илья всё-таки вернулся, так и не найдя достойной замены Twitch.