Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и известная певица Анна Семенова находятся в романтических отношениях. Об этом говорят снимки, которые попали в интернет: певица и ведущий целуются у ворот одного из загородных поселков.

Отмечается, что Семенович и Губерниев вместе приехали на машине к воротам и покидали дом держась за руки. До этого они вместе ездили в одном купе на «Славянский базар», который проходит в белорусском Витебске.

Ранее Семенович сообщала, что у нее есть любимый человек.