Калининградская «Балтика» дала странный анонс на будущий трансфер. Позднее пресс-служба калининградского клуба удалила запись.

«Балтийский новичок. По официальным данным, в организме футбольного клуба «Балтика» обнаружен «Новичок». Все подробности клуб сообщит в ближайшее время. Следите за новостями!» — сообщалось в анонсе клуба.

Также к записи прикреплялись фото немецкой клиники Charite, в которой лежит российский оппозиционный политик Алексей Навальный. Напомним, ранее немецкие представители власти заявили, что Навальный был отравлен веществом группы «Новичок».