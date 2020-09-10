Аргентинский защитник «Сочи» Эмануэль Маммана рассказал о своих впечатлениях от России, рассказав о городе, который его шокировал.

По словам Мамманы, Россия его удивила — в ней оказалось все иначе, чем представлялось.

Однако Мамману напряг Грозный.

«Этот город вызывает немного страха. Каждый раз, когда мы туда едем, видно, что это очень сложный город, так что мне как-то не по себе», — приводит слова Мамманы Sport24.

Напомним, что Маммана перешел из «Зенита» в «Сочи» на правах аренды прошедшим летом.