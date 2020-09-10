Мужская и женская сборные Норвегии по биатлону проведут предсезонный сбор на перевале Пассо-ди-Лавазе в Италии, несмотря на то, что страна на данный момент находится в «красной зоне» по коронавирусу. Сбрр будет проходить в период с 5 по 23 октября.

«Мы тщательно все проанализировали вместе с медиками и намерены провести высотный сбор. Всегда найдется кто-то, кто скажет, что у нас был выбор, не понимая, насколько важна эта высота для биатлонистов. Это и есть их работа», — сказал менеджер сборной Норвегии Пер Арне Ботнан, слова которого приводит VG.

Он добавил, что предстоящая работа очень важная для достижений на чемпионате мира и Олимпийских играх, однако команда не путешествует любой ценой.

Напомним, в августе сборная Норвегии отказалась от высотного сбора, так как премьер-министр Эрна Сульберг призвала не выезжать за пределы страны.