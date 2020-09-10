Олимпийский комитет России (ОКР) показал фрагмент тренировки двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой.

Видео с занятия можно посмотреть на официальной странице организации в «Инстаграме». В ролике показано, как спортсменка исполняет тройной риттбергер, тройной флип и двойной аксель.

Напомним, Медведева примет участие в контрольных прокатах сборной России, которые будут проходить в Москве 12 и 13 сентября.

На данный момент Медведева находится в Москве и временно тренируется в ЦСКА под присмотром Елены Буяновой и Татьяны Тарасовой. Брайан Орсер и Трейси Уилсон контролируют подготовку спортсменки по видеосвязи.