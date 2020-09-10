Даниил Медведев и Доминик Тим между собой играли трижды. Впервые сошлись в 2018-м в четвертьфинале SPB Open, когда Тим встал поперек амбиций Медведева победить перед своей публикой. Упорный матч завершился в трех сетах (2:1). Год спустя австриец снова выиграл, взяв титул турнира в Барселоне (2:0). Затем россиянин впервые победил Тима — в четвертьфинале турнира в Монреале (2:0), который потом стал победным для Медведева.

В этом полуфинале находится фаворит US Open. В другом матче встречаются Зверев и Каррено-Буста, смотрящиеся чуть хуже пары Медведев-Тим.

Соперник россиянина прибавил в последние годы, когда перестал считаться специалистом только по грунтовым покрытиям. Его атакующий инструментарий стал намного шире, он давно уже опасен на всех покрытиях. На харде играет просто великолепно, о чем говорят и результаты перед пандемией — финал Итогового турнира и выход в решающий матч Australian Open, где Тим проиграл Джоковичу в пяти сетах.

Медведев понимает силу Тима, и, конечно, никакой недооценки с его стороны не предвидится. Вопросы могут быть разве что по здоровью Даниила. В концовке матча с Рублевым он взял медицинский тайм-аут, где ему основательно массировали подающую руку. Кроме того, россиянин отказался от последующего за US Open «Мастерса» в Риме.

У Тима все прошло гладко: если в первую неделю он втягивался, то во вторую, прибавляя по ходу матчей, лишь набирал мощь, одерживая легкие победы над оппонентами.

Медведев точно не хочет влезать против Тима в продолжительные матчи и постарается выиграть все сеты. В пяти партиях у Даниила шансов меньше. Австриец, судя по всему, лучше готов, а Медведев даже не имеет опыта игры в затяжных поединках, кроме злополучного матча с Рафаэлем Надалем в финале прошлогоднего US Open.

Тем не менее, Медведев все же небольшой фаворит в противостоянии с Тимом и главный на сегодня претендент на победу в турнире. Важно продолжать оставаться «машиной», как ему это удавалось на предыдущих стадиях турнира.