Московский ЦСКА выплатил около 4 миллионов евро футбольным агентам в ходе текущего летнего трансферного окна, сообщает Москва.ру.

С момента открытия трансферного окна состав армейского клуба пополнили четыре новичка: нападающий Адольфо Гайч, приобретенный за 8,5 миллионов евро, полузащитники Чидеру Эджуке (12 миллионов) и Бахтиер Зайнутдинов (2 миллиона), а также защитник Бруно Фукс (9,5 миллионов).

При этом агентские выплаты за переходы игроков составили 1,42 миллиона евро, 1,25 млн и 1,045 млн — суммарно более 3,7 млн евро.

На данный момент ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 10 очков после шести матчей.