Легендарный игрок в Counter Strike Арсений ceh9 Триноженко в своём личном блоге поделился эмоциями на счёт недавнего поста от Valve, касательного тренерского бага с камерой. На видео Арсений заметил, что создатели игры не видят себя в роли компании, которая тоже ошиблась.

«В очередной раз удивляюсь Valve. Они написали огромный текст, во-первых, ни разу не сказали: ребята, мы тоже ошиблись, это и наша ошибка тоже. Они вообще нигде об этом не написали. Они не упомянули, что это фейл какого-то Васи программиста, который что-то не увидел. Не упомянули, что это фейл человека, который должен читать емейлы и делать выводы», — высказался ceh9.

Стример и комментатор сравнил текущую проблему с тем, что может появиться какой-нибудь баг, где игроки смогут напрямую использовать читы.

«Они ничего не сказали, зато сказали, что тренерство само по себе несет некие риски. Чуваки, компьютерная игра сама по себе несет риски, игроки могут читерить. Будет какой-нибудь новый баг, игрок будет где-то летать или просто напрямую читы скачает и будет читерить в онлайне», — закончил мысль Арсений.

Днём ранее Valve обнулила все RMR-очки всем участникам, которые хотя бы один раунд использовали эксплоит. Это решение зацепило команды Hard Legion, MIBR и Heroic.