В Петербурге теперь есть крытый каток с искусственным льдом, предназначенный для занятий керлингом. На не смогут тренироваться сборные России, занимающиеся этим видом спорта. Торжественное открытие городского центра керлинга прошло в четверг на Ириновском проспекте, 40/1.

Почетным гостем мероприятия выступил вице-губернатор Санк-Петербурга Владимир Кириллов. Чиновник произнес речь перед спортсменами, рассказав, что правительство города делает все возможное, чтобы жители занимались спортом. Как отметил Кириллов, президент ставит задачу, 70% жителей города должны заниматься спортом. В Петербурге этот показатель держится на уровне 48 %.

Также видеопослание из Шотландии отправила президент Всемирной Федерации керлинга Кэйт Кэйтнесс. Глава организации планировала посетить Петербург, но из-за пандемии планы не осуществились.