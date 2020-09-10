Как сокращается количество дней до старта контрольных прокатов сборной России, так сокращается и число фигуристов, которые предстанут перед зрителями.

Вчера о снятии объявила олимпийская чемпионка Алина Загитова — она решила сосредоточиться на съемках в «Ледниковом периоде» и недвусмысленно намекнула, что ожидать ее возвращения на соревновательный лед поклонникам не стоит.

Однако эта новость вряд ли стала для кого-то неожиданностью, а вот снятие с прокатов еще ряда фигуристов серьезно подпортило настроение обладателям билетов. Сразу несколько лидеров сборной не смогут выйти на лёд «Мегаспорта» из-за травм, но Федерация сочла нужным сообщить об этом в самый последний момент, когда билеты были уже раскуплены.

Так, сильно обеднел состав участников в танцах на льду: свои программы не покажут ни чемпионы Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, ни вторая пара страны — Александра Степанова и Иван Букин. Что касается Кацалапова, у него возникли проблемы со спиной, но подробностей пока нет. Известно лишь то, что травма ставит под угрозу и выступление дуэта на этапах Кубка России, которые обязательны для отбора на чемпионат страны и, как следствие, на главные старты.

Александру Степанову тоже подводит спина — вновь дала о себе знать старая травма, из-за которой год назад пара уже пропустила контрольные прокаты. Тогда фигуристка лечилась в Германии, и после уколов смогла откатать сезон. Уже сегодня Александра по плану должна была вновь отправится в Германию, а завтра вернуться, чтобы возобновить тренировки. Об этом рассказала тренер Ирина Жук. Сниматься с этапов Кубка России дуэт не намерен.

В отсутствие двух лидирующих пар центром внимания на прокатах станут Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.

Не без потерь к старту сезона подошла и мужская сборная: в «Мегаспорте» не появятся чемпион Европы Дмитрий Алиев и вице-чемпион Артур Даниелян. Евгений Рукавицын приоткрыл завесу тайны в отношении Алиева: он улетел в Германию на лечение, так как испытывал боли в области нижней части спины, переходящие в сторону правого тазобедренного сустава. После того, как во время тренировки боль усилилась, Дмитрий прошел обследование, у него выявили воспалительный процесс. В команде рассчитывают, что фигурист вернется в строй к третьему этапу Кубка России и не пропустит сезон.

У Артура Даниеляна ситуация более сложная: он повредил голеностоп и сейчас восстанавливается, однако об участии в Кубке пока говорить рано — Елена Буянова не смогла гарантировать, что спортсмен успеет залечить травму. Хочется верить, что Артур сможет избежать пропуска сезона — после блестящего результата на Европе он стал бы украшением предстоящих турниров.

На контрольных прокатах, таким образом, выступят Михаил Коляда, Александр Самарин, Андрей Мозалев, Макар Игнатов, Петр Гуменник, Антон Шулепов и Роман Савосин.

К счастью, в женской части команды обошлось без потерь: все действующие лица, за исключением вышеупомянутой Загитовой, готовы к контрольным прокатам. И развалившееся трио ТЩК, и юниорка Камила Валиева, допущенная до взрослого мероприятия, и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева покажут публике новые программы.