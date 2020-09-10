Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов оценил слухи о возможном уходе из команды защитника Самуэля Жиго.

По словам функционера, «Спартак» не собирается расставаться с игроком.

«Спартак» заинтересован в Жиго и не рассматривает варианты продажи за любые деньги», — приводит слова Газизова РБ.

Ранее СМИ сообщали, что в Жиго заинтересован «Лион», который готов заплатить за защитника € 15 млн, однако «Спартак» ответил отказом.

Напомним, Жиго перешел в «Спартак» в 2018 году из «Гента» за € 8 млн. Нынешний контракт защитника рассчитан до конца сезона-2021/2022.